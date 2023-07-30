Anlaşmanın detayları belli oldu: BAE, Türkiye'nin enerji kaynaklarına 'yatırım' yapacak

28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi yönetimini oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek, devir teslim töreninde, “rasyonel politikalara döneceğiz” dedi. Hükümetin ilk işi ise, daha önce de sıklıkla yaptıkları gibi para arama turuna çıkmak oldu.

BAE İLE ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLUYOR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği Körfez turunda, daha önce 15 Temmuz’un sponsoru olmakla suçladıkları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmanın 28-29 milyar dolarlık kısmı, yenilenebilir enerji alanında kullanılacak.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun kulis bilgilerine dayandırdığı haberine göre; önümüzdeki dönemde Türkiye’de offshore (deniz üstü) rüzgâr santralleri, güneş enerjisi santralleri ve hidrojen üretimi yatırımları hayata geçirilecek. Türkiye’nin yenilemek ve potansiyelini büyütmek istediği termik santraller de anlaşmalardaki maddeler arasında yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre anlaşmalar kapsamında BAE, Türkiye’deki yatırımlara ya ortaklık yapacak ya doğrudan projenin finansmanını sağlayacak ya da projeyi başından sonuna kadar teknik altyapısı ile kendisi üstlenecek. Bu arada Türkiye’nin, tüm anlaşmalar kapsamında yapılacak çalışmalara proje bazında değişen oranlarda “yerlilik” şartı koyduğu öğrenildi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MESELESİ YATIRIM İÇİN GELECEKLERE ALTYAPI SUNABİLMEK

Kaynaklar, Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalar kapsamında gelecek yatırımların, Türkiye’ye sıcak para girişini sağlayacağı, istihdam artışı ve yeni iş alanları yaratacağı, dövizle ilgili sıkışıklığı kalıcı olarak gidereceği, Türkiye’nin “know-how” imkânını ve enerjideki kapasitesini artıracağını ifade ediyor.

İş birliğinin somut sonuçlarının hangi vadede görülebileceği konusunun projelerin hangi alanda yapıldığına ve büyüklüğüne göre değişeceğine işaret edilse de ilk yatırımların 2023 yılı içinde başlayabileceği belirtiliyor. Türkiye’nin önündeki en büyük meselenin yatırım için Türkiye’ye gelecek Körfez ülkelerine somut altyapı sunabilmek olduğuna işaret eden yetkililer, bu nedenle ciddi bir mutfak çalışmasının yapıldığını kaydediyor.

BAKANLIK, GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİNİ 2035'E KADAR YÜZDE 500 ARTIRMAK İSTİYOR

Deniz üstünde (offshore) 40 GW’den fazla rüzgar enerjisi potansiyeli olduğu bilinen Türkiye’nin, güneş enerjisi kapasitesinin ise 2035’e kadar yaklaşık yüzde 500 artışla 52,9 gigavata ulaşması ve güneş enerjisinin en yüksek kurulu güce sahip kaynak olması öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ocak 2023’te yayımladığı Ulusal Hidrojen Stratejisi’ne göre ise Türkiye 2030’a kadar 2 gigawatt (GW), 2035’e kadar 5 GW ve 2053’e kadar 70 GW hidrojen üretim kapasitesi kurmayı hedefliyor.