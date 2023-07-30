Merkez Bankası'nın tepe yönetimi değişti: Kime, ne mesaj verildi?

'Düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018'de kabine dışı bırakılan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçmesi için ettiği ısrarlar sonucu yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'le birlikte rasyonel politikalara dönüş bekleniyordu.

Şimşek'e yakınlığıyla bilinen Hafize Gaye Erkan bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanmış, ancak şimdiye dek alınan iki faiz kararının da piyasa beklentilerinin altında kalması eleştiri konusu olmuştu.

Tüm bu tartışmalar sürerken geçtiğimiz cuma günü dikkati çeken bir hamle yapıldı ve Merkez Bankası yönetiminde köklü bir değişime gidildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevlerinden alındı. Bu isimlerin yerine Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi. Üç ismin de Erkan gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu olması ilgi çekti.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Cem Çakmaklı ve Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Cem Başlevent, söz konusu atamaları VOA Türkçe'ye değerlendirdi.

Çakmaklı, yeni TCMB başkan yardımcılarının liyakatli isimler olduğunu ve bu tercihin uluslararası piyasalara mesaj olduğunu söyledi:

"Cevdet Akçay Türkiye ekonomisini çok iyi bilenlerden. AKP ile de alışmış bir isim. Özellikle 2010 yılına kadar destek verdiğinden içeriden de biliyor. Yapı Kredi’de başekonomistti. Fatih Karahan CV’si çok yeterli. New York FED ve Amazon. Hatice Karahan’ı çok tanımıyorum ama o da ekonomist. Tabi Gaye Erkan da çok parlak isim. Bu atamaların dünyaya mesaj olduğu muhakkak.

Mehmet Şimşek ile Londra piyasalarında, Gaye Erkan ve Fatih Karahan ise Amerika piyasalarında karşılığı olan, karşılığı olan aktörler. Bu isimlerle dışarıya rasyonel politikalara dönüldüğü mesajı veriliyor."

'ANA AMACIN YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ LASTİĞİ PATLATMAMAK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Başlevent ise faiz konusunda alanı kısıtlı olan yeni Merkez Bankası tepe yönetiminin özellikle yerel seçimler yaklaştığında daha da zor durumda kalabileceği görüşünü dile getirdi:

"Fatih Karahan iyi bir isim. Ama yedi yıldır Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Hatice Karahan rasyonel politikalara geçişte ne kadar istekli olacak orası şüpheli. Ben bunun bir vitrin çalışması olduğunu ana amacın yerel seçimler öncesi lastiği patlatmamak olduğunu düşünüyorum."