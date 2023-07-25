Saray'dan açıklama: Körfez ülkelerine başka ziyaretler olabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saray'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine ziyaretinden iyi neticeler çıktığını belirterek, altyapısı hazırlanmış ve belli bir olgunluğa getirilmiş konuların da sonuca ulaştığını ifade etti. Yılmaz, bu sebepten dolayı da aynı anlayışla başka ülkelere de ziyaret olabileceğini dile getirdi.

Yılmaz, “Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkeler başta olmak üzere yeni ziyaretler olası mı?” sorusuna ise, “Neden olmasın” sözleriyle cevap verdi.

Bir gazetecinin sosyal medyada yer alan Alsancak limanının satışı iddialarını sorması üzerine Yılmaz, “Bu tür şeylere girmeyi doğru bulmuyorum. Her bakanımız kendi alanıyla ilgili çalışıyor, çok geniş bir yelpaze bu. Sonuçta kazan kazan ilişkisi diyelim. Türkiye’ye gelip yatırım yapacaklar. Ağırlıklı kısmı FDI dediğimiz doğrudan yatırım” açıklamasında bulundu.

Daha sonra ise Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Değişik aşamada olan konular var. Bir kısmı hemen sonuçlanacak. Bir kısmı zaman istiyor. Mesela ihracat finansmanı diyelim o çok kolay veya deprem tahvili hemen olabilecek şeyler. Bir de bazı projelerde öteden beri müzakere ile olgunlaşmış belli bir seviyeye gelmiş işler daha hızlı devreye girecek. Üzerinde çalışılması gereken hususlarda zaman içinde olgunlaştırılacak ve hayata geçirilecek.”