Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhalif kanallara Tanju Özcan tepkisi: 'Karşıyım'

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Hiç kimse ‘Kemalci’ olmasın… 72 saat uyumadan çalıştım” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanan CHP Parti Meclisi toplantısında yaşananlara dair dikkat çeken kulis bilgilerini aktardı.

Yazıda, Kılıçdaroğlu’nun istifası isteyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın protestolarını canlı yayın veren kanalların CHP lideri tarafından hedef alındığı ifade edildi.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

(ALTILI MASA ELEŞTİRİLERİNE) “Yüzde 50 artı 1 hedefti ve ittifaklara ihtiyacımız vardı. Masa bu yüzden kuruldu. İttifakın en büyük artısını da 2019'da 11 büyükşehri alarak gördük. Ben günün 24 saati çalıştım, 72 saat uyumadığım zamanlar oldu. Kimseye sorumluluğu atmıyorum.

(SEÇİMİ KAYBETTİK ELEŞTİRİSİ) “Partiyi bölmeye çalışanlar var. CHP dışından da partiyi dağıtmak isteyenler var. İttifakı dağıtmak istiyorlar ama ittifakın lokomotifi CHP olduğu için bize yönelik sertlik var. Buralara kolay gelinmedi. Seçim kaybettik ama mücadele verdik. Sivil toplumun, sendikaların güçlenmesi gerekiyor. Batılı ülkelerde böyle. Sadece siyasi partilerle olmaz. Tek başına mücadele etmeleri yeterli olmuyor.”

(MEDYA ELEŞTİRİSİ) “Ben hiçbir yayın organının politikalarına müdahale etmem, karışmam. Ancak medya üzerinden partiyi dizayn etmeye çalışanlara karşıyım. Beni eleştirin, sesimi çıkarmam. Ama hakaret edemez kimse. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geldi açıklama yaptı, kimse karışmadı. Koltuk attı ve canlı yayında veren yerler oldu.”