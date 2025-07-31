Ankara'da Ekmeğe Yine Zam! Yeni Fiyatı Belli Oldu

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Ekonomik krizle birlikte hayat pahalılığı da giderek tırmanırken, son dönemde pek çok kalemde art arda fiyat artışları geldi. Bu zam yağmurundan payını alan son gıda ürünü de ekmek oldu. Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatına yüzde 20 zam yapıldığı açıklandı.

ARTIK 15 LİRA OLACAK

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 200 gram ekmeğin fiyatının yarından geçerli olmak üzere 12,5 liradan 15 liraya yükseleceğini duyurdu.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, konuyla ilgili bir açıklamada yaparak, "1 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmek 15 lira olacak" ifadesini kullandı. Bazı Ankaralılar kararı sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Kaynak: ANKA