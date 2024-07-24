Ankara'da Ulaşıma Kallavi Zam!

Başkent Ankara'da yapılan UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmasına karar verildi.

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Ankara'da Ulaşıma Kallavi Zam!

Ankara'da toplu ulaşıma zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, ulaşıma zam yapma kararı alındı. Buna göre, yüzde 40 zam yapılması konusunda uzlaşıya gidildi.

Alınan son zam kararıyla 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 Tl olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan zamla 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL ye yükselmişti.

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