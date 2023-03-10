Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan’a günler kala Ramazan pidesinin Ankara'daki fiyatı da belirlendi.

Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ankara’da 2023 yılı 300 gram Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Ankara’da geçen yıl 250 gram Ramazan pidesi, 5 liradan satılıyordu.

Ankara’da fırın sahibi olan Muhittin Koca, Ramazan'da pide satışlarının oranının Ramazan ayı içerisinde değişkenlik gösterdiğini söyledi. Pide fiyatlarının kendi maliyetlerini karşıladığını söyleyen Koca, "Fiyatlarımız bu sene belirlendi. 300 gram pidemiz şu anda on lira. 500 gram pidemiz de 20 TL olarak yumurtalı ve susamlı ek ilave fiyatlarını belli ettik" dedi.

Kaynak: İHA

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