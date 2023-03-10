Altın fiyatlarında ABD etkisi: Gram altın ne kadar?

Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik tahminler, altın fiyatları üzerinde etkili olurken, gram altın güne yatay seyirle başladı.

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Altın fiyatlarında ABD etkisi: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamaların ülkede bazı bankaların tahvil pozisyonlarında büyük zararlar oluşmasına neden olurken, ABD'li banka hisselerinde görülen sert düşüşler, altın fiyatlarını destekledi.

Söz konusu gelişmelerle Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın yeni güne de yükselişle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,27 değer kazanarak bin 119 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,97 artışla bin 116 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 840 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 440 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİYOR

Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,95 artışla bin 831 dolardan kapanmasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, bin 833 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 790 doların destek, bin 850 ve bin 880 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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