Ankara'da Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu

Ankara Halk Ekmek'te Ramazan pidesi fiyatı belli oldu. 350 gram pidenin 13 TL'den satılacağı duyuruldu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Ankara'da Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayıyla bütünleşen pide fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 250 gram Ramazan pidesinin 20 TL'den satılacağını açıklamıştı. Ardından İstanbul Halk Ekmek, pide fiyatlarını duyurmuş vee 350 gram pidenin 15 liradan satılacağı belirtilmişti.

ANKARA HALK EKMEK'TEN AÇIKLAMA

Ankara Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin kaç liradan satılacağı merak konusuydu. 350 gram pidenin fiyatı 13 lira olarak açıklandı. Ankara Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

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