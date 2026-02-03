Altında Sürpriz Toparlanma: Fiyatlar Yeniden Yükselişte

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde güçlü yükselişle dikkat çekti. Ons altındaki artış yurt içine yansırken gram altın 6.700 TL seviyesini aştı. Çeyrek, Cumhuriyet ve bilezik fiyatları da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Altın piyasalarındaki son gelişmeler yakından izleniyor. Yatırımcılar ile alım-satım yapmayı planlayanlar, “Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor.

Son dönemde yaşadığı düşüşün bir bölümünü telafi eden altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Haftanın ikinci işlem gününde spot altın yüzde 4,2’ye varan artış göstererek ons başına 4.850 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ons altındaki bu yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 6 bin 731 lira civarında işlem görüyor.

İşte 3 Şubat 2026 tarihli güncel altın fiyatları:

Gram Altın
Alış: 6.728,7720
Satış: 6.731,3440

Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.811,81
Satış: 4.813,67

Çeyrek Altın
Alış: 10.766,0400
Satış: 11.005,7500

Cumhuriyet Altını
Alış: 43.064,1400
Satış: 43.888,3600

Tam Altın
Alış: 46.602,00
Satış: 48.034,00

Yarım Altın
Alış: 21.454,15
Satış: 21.998,59

Ziynet Altını
Alış: 43.042,82
Satış: 43.862,63

Ata Altın
Alış: 46.909,75
Satış: 48.216,94

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.954,91
Satış: 5.290,35

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.522,24
Satış: 6.981,28

Gremse Altın
Alış: 116.142,00
Satış: 120.174,00

