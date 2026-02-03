Altında Sürpriz Toparlanma: Fiyatlar Yeniden Yükselişte

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasalarındaki son gelişmeler yakından izleniyor. Yatırımcılar ile alım-satım yapmayı planlayanlar, “Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor.

Son dönemde yaşadığı düşüşün bir bölümünü telafi eden altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Haftanın ikinci işlem gününde spot altın yüzde 4,2’ye varan artış göstererek ons başına 4.850 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ons altındaki bu yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 6 bin 731 lira civarında işlem görüyor.

İşte 3 Şubat 2026 tarihli güncel altın fiyatları:

Gram Altın

Alış: 6.728,7720

Satış: 6.731,3440

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.811,81

Satış: 4.813,67

Çeyrek Altın

Alış: 10.766,0400

Satış: 11.005,7500

Cumhuriyet Altını

Alış: 43.064,1400

Satış: 43.888,3600

Tam Altın

Alış: 46.602,00

Satış: 48.034,00

Yarım Altın

Alış: 21.454,15

Satış: 21.998,59

Ziynet Altını

Alış: 43.042,82

Satış: 43.862,63

Ata Altın

Alış: 46.909,75

Satış: 48.216,94

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.954,91

Satış: 5.290,35

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 6.522,24

Satış: 6.981,28

Gremse Altın

Alış: 116.142,00

Satış: 120.174,00

