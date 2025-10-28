Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Haftaya düşüşle başlayan değerli metal, haftanın ikinci gününde de zayıf seyrini sürdürdü. Hem ons hem de gram altında görülen ani gerileme, yatırımcıların kafasını karıştırdı.

Kapalı Çarşı’da hareketlilik dikkat çekti. Fiyatları yerinde takip eden vatandaşlardan biri, “Düşüşü fırsat olarak gördük, hemen geldik” derken bir diğeri, “Aslında bu seviyeler alım fırsatı ama herkes ne yapacağını bilemiyor” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR HAREKETE İLK DEFA ŞAHİT OLDUM”

Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz, son iki günde altın piyasasında yaşanan sert düşüşün sıra dışı olduğunu belirterek, “Yaklaşık 400 onsluk bir gerileme söz konusu. Böyle bir hareketi ilk kez görüyorum” dedi. Yılmaz, düşüşün ardından panik satışlarının arttığını, ancak bunun yatırımcılar için hatalı bir refleks olabileceğini vurguladı.

“DÜŞÜŞ BİZİ DE KARARSIZ BIRAKTI”

Fiyatların gerilemesi Kapalı Çarşı’da hem satıcıyı hem alıcıyı tedirgin etti. Bir vatandaş, “Sabahtan beri düşünüyorum, alsak mı almasak mı? Ani düşüş bizi kararsız bıraktı. Bu kadar arttıysa, yeniden aynı seviyelere çıkacağını düşünüyorum” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Yükselişten düşüşe geçti, ama ben yine de gram ya da çeyrek altın almayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“BU DÜŞÜŞ DÜZELTME SEVİYESİ”

Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarının bu hafta geri çekilmesini değerlendiren Yılmaz, “Bu düşüş bir düzeltme hareketidir. Makas önümüzdeki günlerde daralacaktır” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Amerika ve Çin arasında ticaret anlaşmasına dair olumlu sinyallerin güvenli liman talebini azalttığını, bunun da ons fiyatlarını aşağı çektiğini söyledi. “Trump’ın açıklamaları da piyasayı doğrudan etkiledi. Altın onsu hızlı biçimde geriledi” dedi.

2026 İÇİN BEKLEME TAVSİYESİ

Altın yatırımcısına da uyarıda bulunan Yılmaz, “Bu seviyelerde alım yapmak çok mantıklı değil. Elinde altın bulunduranlar, ihtiyaçları yoksa 2026 yılını beklesin” dedi. Kapalı Çarşı’daki bazı yatırımcılar ise, “Altın eninde sonunda yeniden zirvesine çıkacak” görüşünde birleşti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftanın ikinci gününde altın iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Gram altın: En yüksek 5.423 TL, en düşük 5.348 TL seviyelerini gördü. Saat 07.27 itibarıyla 5.354 TL civarında işlem görüyor.

Ons altın: Gün içinde en yüksek 4.019 dolar, en düşük 3.964 dolar seviyesinde seyretti. Saat 07.43 itibarıyla 3.978 dolar düzeyinde bulunuyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede devam edeceğini, piyasaların 2026 yılına kadar yeni denge arayışını sürdüreceğini belirtiyor.

28 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 3974 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 5357 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 8772 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 17.544 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 38.228 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı 92.856 TL seviyesinde.

