Altında Rekor Beklentisi: Morgan Stanley 2026 Tahminini Yükseltti

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den 2026 yılında altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. Banka 2026 sonu ons altın tahminini 300 dolar yükseltti.

Altın fiyatları, yılın son günlerine yaklaşılırken yeniden yükseliş trendine girdi. Hem yurt içinde gram altın hem de küresel piyasalarda ons altın, tarihi zirvelerine yakın seviyelerde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, 5.925 liralık tarihi rekoruna oldukça yakın bir görünüm sergiliyor. Gün içerisinde 5.925 lirayı test eden gram altın, saat 14.00 itibarıyla 5.874 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu hareketlilik, iç piyasada yatırımcıların ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.

ONS ALTINDA DALGALI YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda da benzer bir tablo söz konusu. Rekor seviye olan 4.381 dolara yaklaşan ons altın, gün içinde 4.318 doları gördü. Şu sıralarda ise ons altın 4.278 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, fiyatlardaki geri çekilmelerin sınırlı kaldığına dikkat çekiyor.

MORGAN STANLEY'DEN 2026 ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir sürerken, uluslararası yatırım bankalarından da yeni öngörüler gelmeye devam ediyor. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 yılına ilişkin ons altın tahminini güncelledi. Daha önce 4.500 dolar olarak açıklanan hedef fiyat yukarı yönlü revize edildi.

DEV BANKA ONS ALTIN TAHMİNİNİ 300 DOLAR YÜKSELTTİ

Morgan Stanley, merkez bankaları ile borsa yatırım fonlarının altın alımlarında bir miktar yavaşlama görülebileceğini ve bunun fiyat artışlarını sınırlayabileceğini belirtti. Buna karşın, beklenen faiz indirimleri ve doların zayıflama eğiliminin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Banka, bu faktörler ışığında altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ons başına 4.800 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı. Böylece Morgan Stanley, önceki tahminine kıyasla hedefini 300 dolar artırmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

