Altında Baş Döndüren Trafik: Önce Rekor Yükseliş Sonra Sert Düşüş! İşte Güncel Altın Fiyatları

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ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler değerli metal piyasalarında hareketliliği artırdı. ABD’de açıklanan kritik enflasyon verilerinin ardından hızlı yükselen altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamaları sonrası kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Ons altın 4 bin 100 doları görürken, gram altın da kısa süreliğine 6 bin 200 liranın üzerine çıktı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DALGALANMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları ve Fed tutanaklarında öne çıkan şahin mesajlar, yatırımcıların güvenli liman talebini güçlendirdi. Piyasaların yakından takip ettiği ABD Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) haziran ayında beklentilerin altında gerçekleşmesi ise altın fiyatlarına yeni bir ivme kazandırdı.

Enflasyon verilerinin ardından ons altın yüzde 2,35 yükselerek 4 bin 100 dolar seviyesine kadar çıktı. Ancak yükseliş uzun soluklu olmadı. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamaları ve artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkilerinin yeniden gündeme gelmesiyle değerli metalde satış baskısı arttı.

Kazançlarının önemli bir bölümünü geri veren ons altın, yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 35,50 dolar seviyesine gerileyerek yeniden kritik 4 bin dolar eşiğine yaklaştı.

GRAM ALTIN 6 BİN 200 LİRAYI AŞTI

Küresel piyasalardaki yükselişin etkisiyle gram altın da hızlı değer kazandı. Kritik ABD verilerinin ardından yüzde 2,46 yükselen gram altın, 6 bin 200 lira seviyesinin üzerine çıktı. Ancak ons altındaki geri çekilmeyle birlikte gram altında da yön tersine döndü. Gün içinde sert fiyat hareketlerinin görüldüğü gram altın, daha sonra 6 bin 100 lira sınırının altına geriledi.

GÜMÜŞTE DE YÖN AŞAĞI DÖNDÜ

Altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmanın benzeri gümüş fiyatlarında da görüldü. Son dönemde yükselişini hızlandırarak 60 dolar sınırına yaklaşan ons gümüş, satışların etkisiyle 58 dolar seviyesine çekildi. Gram gümüş ise 90 liraya kadar yükselmesinin ardından değer kaybederek 88 lira seviyesine geriledi.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ABD enflasyon verileri öncesinde 6 bin 100 lira civarında işlem gören gram altın, verilerin açıklanmasıyla birlikte hızlı bir yükseliş kaydederek 6 bin 215 liraya kadar çıktı. Ardından başlayan kâr satışlarıyla fiyatlar yeniden kritik seviyelere yaklaştı. Kapalıçarşı’da ve kuyumcularda gram altın 6 bin 114 liradan işlem görürken, diğer altın türlerinde de gün içindeki zirvelerin ardından geri çekilme yaşandı. Kuyumcularda çeyrek altın 9 bin 982 liradan, yarım altın 19 bin 857 liradan, tam altın ise 39 bin 506 liradan satışa sunuluyor.

3 DEV KURUMDAN ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Altın fiyatlarında son haftalarda görülen geri çekilme yatırımcıların yön arayışını hızlandırırken HSBC, UBS ve Saxo Bank’tan piyasanın geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

HSBC, 2026 yılı altın fiyatı tahminini aşağı yönlü güncellemesine rağmen değerli metalde düşüş riskinin önemli ölçüde sınırlı olduğu görüşünü korudu.

Saxo Bank ise altın piyasasında uzun süreli ve kalıcı bir düşüş eğilimi beklemediğini bildirdi. Banka, son dönemde yaşanan değer kaybının büyük bölümünün rekor seviyelerin ardından yatırımcıların gerçekleştirdiği kâr satışlarından kaynaklandığını değerlendirdi.

İsviçre merkezli UBS de mevcut fiyat seviyelerinin yatırımcılar açısından önemli fırsatlar oluşturabileceğine dikkat çekti. Banka, altının gelecek 12 aylık dönemde yaklaşık yüzde 28 değer kazanabileceğini öngörerek uzun vadeli yükseliş beklentisini sürdürdü.

UBS’ye göre fiyatlarda son dönemde yaşanan geri çekilmeler, uzun vadeli hareket eden yatırımcılar açısından yeni pozisyon oluşturmak için fırsat sunabilir.

Kaynak: Haber Merkezi