Petrolün Ateşi Harlandı, Vatandaşa Kötü Haber: Hem Benzine Hem Motorine Zam Geliyor
İran-ABD arasındaki savaşın tekrar başlaması akaryakıt piyasalarını doğrudan vurdu. Brent petrol yeniden 85 doların üzerine çıkarken, sektör kaynakları 17 Temmuz Cuma gününden geçerli olmak üzere motorine 3,90 TL, benzine ise yaklaşık 1 TL zam beklendiğini duyurdu.
Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor.
HEM BENZİNE HEM MOTORİNE ZAM
Olcay Aydilek, 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 TL zam yapılacağı beklentisinin oluştuğunu açıkladı.
Akaryakıt zamları hız kesmiyor. Cuma gününden geçerli motorine 3,90 TL, benzine 1 TL düzeyinde zam bekleniyor.— Olcay aydilek (@olcay_aydilek) July 15, 2026
BENZİNE BUGÜN ZAM GELMİŞTİ
15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.
Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 64,51 lira
Motorin: 69,96 lira
LPG: 31,19 lira
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 64,35 lira
Motorin: 69,80 lira
LPG: 30,59 lira
ANKARA
Benzin: 65,46 lira
Motorin: 71,07 lira
LPG: 31,19 lira
İZMİR
Benzin: 65,75 lira
Motorin: 71,34 lira
LPG: 30,99 lira
Kaynak: Haber Merkezi