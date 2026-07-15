Petrolün Ateşi Harlandı, Vatandaşa Kötü Haber: Hem Benzine Hem Motorine Zam Geliyor

İran-ABD arasındaki savaşın tekrar başlaması akaryakıt piyasalarını doğrudan vurdu. Brent petrol yeniden 85 doların üzerine çıkarken, sektör kaynakları 17 Temmuz Cuma gününden geçerli olmak üzere motorine 3,90 TL, benzine ise yaklaşık 1 TL zam beklendiğini duyurdu.

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Petrolün Ateşi Harlandı, Vatandaşa Kötü Haber: Hem Benzine Hem Motorine Zam Geliyor
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Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor.

HEM BENZİNE HEM MOTORİNE ZAM

Olcay Aydilek, 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 TL zam yapılacağı beklentisinin oluştuğunu açıkladı.

BENZİNE BUGÜN ZAM GELMİŞTİ

15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.

Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 64,51 lira
Motorin: 69,96 lira
LPG: 31,19 lira

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 64,35 lira
Motorin: 69,80 lira
LPG: 30,59 lira

ANKARA

Benzin: 65,46 lira
Motorin: 71,07 lira
LPG: 31,19 lira

İZMİR

Benzin: 65,75 lira
Motorin: 71,34 lira
LPG: 30,99 lira

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Zam Akaryakıt Benzin Brent petrol Motorin
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