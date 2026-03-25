Altın Yeniden Atağa Geçti: Sert Düşüş Sonrası Güçlü Toparlanma! İşte 25 Mart Güncel Altın Fiyatları

Sert düşüşlerin ardından yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle yeniden hareketlendi. Gün içinde yüzde 2’yi aşan yükseliş dikkat çekerken yatırımcılar güncel rakamları yakından takip ediyor.

Son Güncelleme:
Altın Yeniden Atağa Geçti: Sert Düşüş Sonrası Güçlü Toparlanma! İşte 25 Mart Güncel Altın Fiyatları
Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanma, yatırımcıların odağını yeniden bu güvenli limana çevirdi. Özellikle son haftalarda görülen değer kaybının ardından fiyatların toparlanma sinyali vermesi, piyasada hareketliliği artırdı. 25 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarının yeniden yükseliş trendine girdiği görülüyor.

ALTIN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları gün içinde yüzde 2’nin üzerinde artış gösterdi. Günlük işlemlerde gram altın en düşük 6.353 TL, en yüksek ise 6.562 TL seviyelerini gördü. Sabah saatlerinde ise 6.511 TL civarında işlem görüyor.

Ons altın tarafında da benzer bir hareketlilik dikkat çekti. Gün içinde 4.456 dolar ile 4.602 dolar aralığında dalgalanan ons altın, sabah saatlerinde 4.569 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Altın fiyatlarındaki yükselişte birden fazla küresel faktör etkili oldu. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon baskısını hafifletmesi, yatırımcıların altına yönelmesine zemin hazırladı. Öte yandan ABD ile İran arasında yürütüldüğü belirtilen diplomatik temaslara ilişkin haber akışı da piyasalarda iyimserliği artırdı.

Son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gerilim, enerji fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon endişelerini güçlendirmişti. Bu durum, merkez bankalarının faiz artırabileceği beklentisini doğurmuştu. Ancak petrol fiyatlarının geri çekilmesi ve diplomatik gelişmeler, altının yeniden değer kazanmasına katkı sağladı.

ZİRVE SEVİYESİNİN ALTINDA KALDI

Her ne kadar son yükseliş dikkat çekici olsa da altın fiyatları hâlâ Ocak ayında görülen zirve seviyelerin yaklaşık yüzde 17 gerisinde seyrediyor. Bu durum, piyasada temkinli iyimserliğin sürdüğünü gösteriyor.

İŞTE 25 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6511 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 10.659 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 21.316 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 49.003 TL seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
