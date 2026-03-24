Altındaki Düşüş Ne Zaman Bitecek? Dev Bankadan Altın İçin Flaş Tahmin

Altın fiyatları 2026 yılında dalgalanmaya devam ediyor. Ocak ayında ons bazında 5.603 dolarla tarihi zirveyi gören ons altın, jeopolitik gerilimlerin ardından artan enflasyon endişeleri ve ABD dolarının güçlenmesiyle yüzde 21’den fazla değer kaybetti.

JPMORGAN HEDEF TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Ralliden 4.340 dolar bandına gerileyen altın fiyatları, spekülatif satışlar ve yüksek faiz korkusuyla geri çekiliyor. JPMorgan uzun vadede 6.300 dolar hedefini korurken, gözler 26 Mart 2026'da açıklanacak ABD PMI verilerine çevrildi.

GÖZLER FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Dünya'da yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı’ndaki kısmi kapanmalar enerji şokunu tetiklerken, bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika beklentilerini de değiştirdi. Daha önce 2026’da faiz indirimi beklenirken, artık faizlerin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit kalacağı öngörülüyor.

Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, ABD dolarını son ayların en güçlü seviyelerine taşıdı. Faiz getirisi olmayan altın ise bu ortamda cazibesini kaybetti. Bu durum özellikle kısa vadeli yatırımcıların satışlarını hızlandırdı.

İYİMSERLİK HAKİM

Piyasadaki sert düşüşe rağmen büyük yatırım bankaları uzun vadede altın için iyimserliğini koruyor. JPMorgan, yıl sonu için 6 bin 300 dolar hedefini sürdürüyor.

TRUMP'IN ÇIKIŞI ATEŞİ SÖNDÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı açılmadığı takdirde İran’a yönelik yaptığı saldırı tehdidini 5 gün süreyle ertelemesi piyasadaki tansiyonu geçici olarak düşürürken, altın fiyatları 4 bin 370 dolar civarında dengelendi. 26 Mart’ta açıklanacak PMI verileri ise yön açısından kritik olacak.

Kaynak: Dünya