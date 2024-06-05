Altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor: Tekrar yükselişe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) gün sonunda altının kilogram fiyatı yüzde 0,7 artışla 2 milyon 448 bin liraya yükseldi.

Altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor: Tekrar yükselişe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatı, 2 milyon 448 bin liraya yükselerek rekor kırdı. Dün 2 milyon 430 bin lira olan fiyat, bugün yüzde 0,7 artışla 2 milyon 448 bin lira olarak gerçekleşti.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 441 bin 500 lira, en yüksek ise 2 milyon 448 bin lira olarak işlem gören altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 448 bin liradan kapandı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 450 milyon 737 bin 209,81 lira, işlem miktarı ise 596 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 451 milyon 346 bin 887,21 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Kaynak: AA

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