Altın ve Gümüş için Dev Bankadan Tahmin! 3000 Dolardı, Çıtayı Yükselttiler
Altın fiyatları rekorlarla dolu hareketine kısa bir süreliğine düşüş molası verse de hala en gözde yatırım araçlarının başında geliyor. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS güvenli metal altın fiyatları tahminini güncellerken rekorların devamının geleceğine işaret etti. Banka ons altın fiyatı için tahminini 3000 dolardan 3200 dolara kadar yükseltti. Ayrıca gümüş fiyatının da 38 dolara ulaşabileceğini öngördü.
İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın rallisinin devam edeceği ancak bir konsolidasyon sürecinin de yaşanabileceği belirtilirken, küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklentisinin gümüş fiyatlarını destekleyeceği ifade edildi.
UBS analistleri, "Altının bu yıl 3.000 dolara ulaşacağı tahminimiz değişmedi ancak risk durumunda fiyatların 3.100-3.200 dolar seviyelerine çıkabileceğini de kabul ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
GÜMÜŞ TAHMİNİ DE YÜKSELDİ
UBS'nin güncellenen tahminleri, özellikle gümüş fiyatlarının güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor. Banka gümüş fiyat tahminini deyükselterek 12 ay içinde ons başına 38 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini duyurdu.
Son verilere göre, uluslararası piyasalarda altın 2.869 dolar, gümüş ise 31,3 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi