Altın Şubat'tan Bu Yana İlki Yaşadı! Düşüş Ne Kadar Daha Sürecek?

Küresel piyasalarda altın fiyatları Orta Doğu’da yaşanan savaşla birlikte enerji piyasalarında yaşanan krizle birlikte sert düştü.

ALTINDA DÜŞÜŞ DURDURULAMIYOR

Altın yüzde 5’lik değer kaybıyla üst üste 7’inci işlem gününde de gerilerken spot altın yüzde 5,5’lik düşüşle ons başına 4 bin 552 dolar seviyesine geriledi. Bu seviye şubat ayından bu yana gördüğü en düşük seviye oldu.

Gram altın da ons altınla birlikte gerileyerek 6 bin 502 lira noktasına geldi.

YÜKSEK ENFLASYON YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ

Uzmanlar, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükselttiğini bu durumun da enflasyondaki beklentileri arttırdığına işaret ederken, bu gelişmelerin merkez bankaların faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutma eğilimini arttırdığını belirtiyor.

PETROLÜN VARİL FİYATI 110 DOLARA ÇIKTI

Bununla birlikte dün önce İsrail’in İran doğal gaz sahalarını hedef alması, ardından da İsrail’in Orta Doğu’da ABD ile ilişkili enerji tesislerini vurması petrol fiyatlarına doğrudan yansıdı. Bu gelişmelerin ardından brent petrolde varil fiyatı 110 dolara dayandı.

Kaynak: Haber Merkezi