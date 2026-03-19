Altın Şubat'tan Bu Yana İlki Yaşadı! Düşüş Ne Kadar Daha Sürecek?

ABD-İsrail-İran savaşının ekonomideki yansımaları sürüyor. Son olarak bölgedeki enerji tesislerinin hedef alınmasıyla birlikte piyasalardan bu gelişmeye tepki geldi. Altın üst üste 7’inci işlem gününde de gerilerken, brent petrolde varil fiyatı 110 dolara dayandı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları Orta Doğu’da yaşanan savaşla birlikte enerji piyasalarında yaşanan krizle birlikte sert düştü.

ALTINDA DÜŞÜŞ DURDURULAMIYOR

Altın yüzde 5’lik değer kaybıyla üst üste 7’inci işlem gününde de gerilerken spot altın yüzde 5,5’lik düşüşle ons başına 4 bin 552 dolar seviyesine geriledi. Bu seviye şubat ayından bu yana gördüğü en düşük seviye oldu.

Gram altın da ons altınla birlikte gerileyerek 6 bin 502 lira noktasına geldi.

YÜKSEK ENFLASYON YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ

Uzmanlar, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükselttiğini bu durumun da enflasyondaki beklentileri arttırdığına işaret ederken, bu gelişmelerin merkez bankaların faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutma eğilimini arttırdığını belirtiyor.

PETROLÜN VARİL FİYATI 110 DOLARA ÇIKTI

Bununla birlikte dün önce İsrail’in İran doğal gaz sahalarını hedef alması, ardından da İsrail’in Orta Doğu’da ABD ile ilişkili enerji tesislerini vurması petrol fiyatlarına doğrudan yansıdı. Bu gelişmelerin ardından brent petrolde varil fiyatı 110 dolara dayandı.

Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Gelir İdaresi Başkanlığı Para Cezaları Tahsilatına İlişkin İddialara Son Noktayı Koydu Gelir İdaresi Ceza Haberlerine Son Noktayı Koydu
Avrupa Merkez Bankası Faizi Değiştirmedi Avrupa Merkez Bankası Faizi Değiştirmedi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bayram Öncesi Telefonlara Yetişemiyorlar: Mezarlıklarda 'Görüntülü Arama' Dönemi Bayram Öncesi Telefonlara Yetişemiyorlar: Mezarlıklarda 'Görüntülü Arama' Dönemi
ABD, İsrail ve İran Savaşında 20'nci Gün: Savaşta Bir İlk! İran ABD F-35'ini Vurdu Savaşta Bir İlk! İran ABD F-35'ini Vurdu
Orta Sınıf Pes Etti, Tek Tek Satmaya Başladı: Bir Dönem Vazgeçilmezdi, Şimdi Lüks Sayılıyor Orta Sınıf Pes Etti, Tek Tek Satmaya Başladı: Bir Dönem Vazgeçilmezdi, Şimdi Lüks Sayılıyor
Galatasaray'da Noa Lang Şoku! Parmağı Koptu Galatasaray'da Noa Lang Şoku! Parmağı Koptu
Bayram İkramiyesinde Büyük Tuzak! O Mesajı Alan Emekliler Hemen Silsin Bayram İkramiyesinde Büyük Tuzak! O Mesajı Alan Emekliler Hemen Silsin