Altın Piyasasında Ateşkes Etkisi: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

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Altın piyasaları haftaya, Orta Doğu’da İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesin etkisiyle yön arayışında başladı. Güvenli liman talebinin zayıflamasıyla ons altın 3.330 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD’de cuma günü açıklanacak çekirdek enflasyon verisi ise yatırımcıların odağında.

ATEŞKES ALTINI RAHATLATTI

Dün gün içinde en düşük 3.295 doları gören ons altın, günü %1,36 düşüşle 3.323 dolardan kapattı. Bugün sabah saatlerinde sınırlı bir toparlanmayla 3.330 dolar seviyelerine yükselen sarı metalde, analistler kısa vadeli destek seviyesinin 3.295 dolar, direnç seviyesinin ise 3.360 dolar olduğunu belirtiyor. Orta Doğu’da çatışma riskinin şimdilik gerilemesi altın fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

İç piyasada ise gram altın 25 Haziran sabahına 4.238 TL seviyesinden başladı. Kapalıçarşı’da gram altının alım-satım fiyatları 4.263–4.303 TL bandında, çeyrek altın ise 7.020 TL seviyesinde işlem görüyor. Gelişmelerin ardından piyasalarda ekonomik veri gündemi öne çıkarken, yatırımcılar temkinli seyrediyor.

FED’in temmuz ayında faiz indirimi yapabileceğine dair beklentiler ise altın üzerinde belirleyici olacak. Bu hafta açıklanacak ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi, FED’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ediliyor. Beklentilere paralel ya da daha düşük gelecek bir veri, faiz indirimi ihtimalini artırabilir ve bu durumun altın fiyatlarına sınırlı pozitif katkı yapması bekleniyor.

25 Haziran güncel altın fiyatları

Gram altın 4.238,40 TL

Çeyrek altın 7.016,00 TL

Yarım altın 14.033,00 TL

Tam altın 27.702,50 TL

Gremse altın 69.468,70 TL

ONS altın 3.327,56 dolar

Kaynak: Haber Merkezi