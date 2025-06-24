Beyaz Altın Adıyla Dünyanın En Değerli Besini Olarak Biliniyor: Üreten Parayı Koyacak Yer Arıyor

Son dönemde çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini desteklemesiyle öne çıkan arı sütü, aynı zamanda anne olmak isteyen kadınlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Kilosu 45 bin liraya kadar çıkan bu değerli ürün, adeta altınla yarışıyor.

Arı sütü, genç işçi arılar tarafından üretilerek kraliçe arının beslenmesinde kullanılan, yoğun besin değeri taşıyan doğal bir salgı. Yüksek oranda protein, karbonhidrat, amino asit, vitamin ve mineral içeren arı sütü, sadece bağışıklık sistemini desteklemekle kalmıyor; yaşlanmayı geciktirici etkileriyle de öne çıkıyor. Antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde birçok sağlık sorununa karşı koruyucu rol oynayabiliyor.