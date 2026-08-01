Altın Piyasasında Alarm Zilleri, Uzmanlardan Kritik Seviye Uyarısı

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Uluslararası piyasalarda altın fiyatları, ABD dolarındaki yükselişin etkisiyle haftanın son işlem gününde sert satışlarla karşılaştı. ABD’de açıklanan ve Fed’in faiz artırımı beklentilerini zayıflatan enflasyon verilerine rağmen ons altın, günü yaklaşık yüzde 2 düşüşle tamamladı. Buna karşın değerli metal, aylık performansında son beş ayın en güçlü görünümünü sergilemeye hazırlanıyor.

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin nedenleri ve piyasaların beklentileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Ons altın, haftanın son işlem gününde artan satış baskısıyla geriledi. Spot altın yüzde 1,5 düşerek 4 bin 45 dolara inerken, gün içerisinde kayıp oranı yüzde 2 seviyesine yaklaştı. ABD’de işlem gören ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 1,3 değer kaybederek 4 bin 107 dolardan günü kapattı.

Kısa vadede yaşanan düşüşe rağmen altın fiyatları aylık bazda yükseliş eğilimini koruyor. Değerli metal, bu ay yaklaşık yüzde 1,1 artış göstererek şubat ayından bu yana en güçlü aylık performansına ulaşmaya hazırlanıyor.

PETROL ALTINA OLUMLU YANSIDI

ABD’de enflasyonun beklentiler doğrultusunda yavaşlaması ve petrol fiyatlarındaki düşüş, Fed’in yeni faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin zayıflamasına neden oldu. Faiz görünümündeki değişim, güvenli liman talebini destekleyerek altın fiyatlarına olumlu yansıdı.

UZMANDAN UYARI

CNBC-e’de yer alan habere göre Bybit Baş Piyasa Analisti Han Tan, altın piyasasında teknik seviyelerin önemini koruduğunu belirterek 4 bin dolar seviyesinin yatırımcılar için kritik bir eşik olduğunu ifade etti.

Tan, altının dört aylık kayıp serisini sonlandırmaya yaklaştığını ancak psikolojik 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket oluşturmakta zorlandığını söyledi. Buna karşın Fed Başkanı Kevin Warsh’ın para politikasında yalnızca faiz artışlarına odaklanılmayacağı yönündeki beklentilerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini değerlendirdi.

SATIŞ BASKISI YÜKSELDİ

Perşembe günü yüzde 2,4 gerileyerek son 1,5 yılın en sert günlük kaybını yaşayan ABD Dolar Endeksi, haftanın son işlem gününde yeniden güçlenme sinyali verdi. Doların değer kazanması, farklı para birimleri kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getirerek değerli metal üzerinde satış baskısını artırdı.

CME FedWatch verilerine göre, yatırımcıların Fed’in eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri son haftada geriledi. Geçen hafta yüzde 80 seviyesinde olan faiz artışı ihtimali, yüzde 65’e düştü.

Piyasalarda gözler, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyonla mücadelede yalnızca faiz artışlarına bağlı kalınmayacağı yönündeki mesajlarına çevrildi. Warsh’ın açıklamalarının, para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtiliyor.

DEĞERLİ METALLERE DE YANSIDI

Spot gümüş (XAG=), Çin’den güneş paneli üreticilerine yönelik gelen uyarıların etkisiyle yüzde 2,1 gerileyerek 57,76 dolara indi.

Platin (XPT=) yüzde 0,6 düşüşle 1.650,14 dolara gerilerken, paladyum (XPD=) yüzde 1,8 kayıpla 1.281,18 dolar seviyesine düştü.

Kaynak: CNBC-e