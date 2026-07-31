SGK'dan Emekli Maaşına Kesinti Kararı, Kimlerin Maaşından Ne Kadar Kesilecek?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan yasal düzenlemenin ardından emekli gelir ve aylıklarından SGK alacaklarının tahsil edilmesine yönelik usul ve esasları açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı SGK borçları için icra süreci başlatılmasına veya hak sahibinin onayına gerek kalmadan emekli aylıklarından doğrudan kesinti yapılabilecek.

KESİNTİ ORANI BELLİ OLDU

SGK’den gelir ya da aylık alan kişilerin kendilerinden veya hak sahibi oldukları kişilerden kaynaklanan prim borçları, belirlenen kurallar çerçevesinde aylıklardan otomatik olarak tahsil edilecek. Düzenlemeye göre kesinti oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanabilecek. Ancak mevcut uygulamada standart kesinti oranının yüzde 10 olacağı belirtildi.

İŞTE KESİNTİ YAPILACAKLAR

Kesinti yapılabilecek gelir ve aylık grupları şöyle sıralandı:

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar,

Yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve emekli aylığı alanlar,

Aylık bağlandıktan sonra genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu oluşanlar,

Çalışma hayatı sırasında hayatını kaybeden sigortalıların hak sahipleri (eş, çocuk, anne ve baba),

Ölüm aylığı alan ve kendi adına SGK borcu bulunan hak sahipleri.

Birden fazla aylık alan borçlular için her bir aylıktan ayrı ayrı yüzde 10 oranında kesinti yapılabilecek.

Tahsilat işlemi ise yalnızca borçlu kişinin üzerinden bağlanan aylıklar üzerinden gerçekleştirilecek.

Kesinti uygulanabilecek ödemeler arasında sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri, yaşlılık aylığı, malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı ve ölüm aylığı yer alıyor.