Altın Fiyatlarında Yeni Rekor Seviyeler: Gram Altın Güne Yükselişle Başlayarak 6 Bin 209 Lirayı Gördü

Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Fed’e yönelik faiz beklentilerinin etkisiyle yeni güne yükselişle başlayarak 6 bin 209 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 160 liraya, Cumhuriyet altını ise 40 bin 453 liraya ulaştı.

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Altın Fiyatlarında Yeni Rekor Seviyeler: Gram Altın Güne Yükselişle Başlayarak 6 Bin 209 Lirayı Gördü
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Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair belirsizliklerin gölgesinde bugün sabah saatlerinde yükseliş grafiğini sürdürerek gram bazında 6 bin 209 lira seviyesine ulaştı.

Ons altındaki değer kazancına paralel olarak yurt içi piyasalarda da alıcılı bir seyir izlenirken, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik kaydedildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışa 6 bin 197 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 209 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 453 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 62 dolarda seyrediyor.

TRUMP'TAN İRAN'A 'SON ŞANS' UYARISI

ABD ile İran arasında süren gerilimin bu hafta nispeten azalmasına karşın, taraflar arasındaki görüşmelerden henüz somut bir sonuç alınamaması varlık fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran ile müzakerelerin bugün yeniden başladığını ve şu anda sürdüğünü belirterek, İran'ın müzakereler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu. Trump, "Şu anda İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı" diye konuştu.

Söz konusu ülkelerden kendisine "saldırıları durdurması" çağrısı gelmese II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını dile getiren Trump, adı geçen Körfez ülkelerinden gelen telefonla saldırıları durdurma kararı aldığını bildirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler sınırlı şekilde devam ederken, petrol fiyatları da yeniden yükseliş eğilimine girdi.

FED BEKLENTİLERİ İSTİHDAM VERİSİNE KİLİTLENDİ

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantıda 3 üyenin faiz artışı yönünde oy kullanması, piyasalarda bir sonraki toplantıda şahin bir adım atılabileceği beklentilerini güçlendirmişti. Ancak ülkede büyümenin beklentilerin altında kalması ve enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin fiyat artışlarında yavaşlamaya işaret etmesi, söz konusu beklentileri zayıflattı.

Halihazırda piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğini büyük ölçüde fiyatlamaya devam ederken, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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