Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı: Küresel Piyasalar Cuma Günkü Kritik Veriye Odaklandı

İstanbul serbest piyasasında dolar/TL yeni güne yükseliş eğilimiyle başlayarak 47,5540 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda gözler, ABD-İran gerilimi ile Hürmüz Boğazı'ndaki enerji arzı belirsizliklerinin gölgesinde, Fed'in faiz rotasını belirleyecek olan ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

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Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı: Küresel Piyasalar Cuma Günkü Kritik Veriye Odaklandı
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Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinden 47,5310'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,5540 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,7560'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 63,8850'den işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL FİYATLARI PİYASALARI BASKILIYOR

Jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerindeki etkileri bir miktar hafiflerken, ABD ile İran arasında kalıcı bir uzlaşı sağlanmasına yönelik Körfez ülkelerinin de katılımıyla yürütülen görüşmelerden henüz somut bir sonuç çıkmadı.

Bölgede geçen hafta artan jeopolitik gerilimler kısmen azalsa da kalıcı barışa yönelik olumlu gelişmelerin gecikmesi ve Tahran yönetiminden belirgin bir sinyal gelmemesi, yatırımcıları yeni bir çatışma yaşanabileceği endişelerine sürüklüyor.

Öte yandan küresel enerji tedariki için önemli olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişleri sınırlı şekilde ilerlerken, petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

GÖZLER FED BEKLENTİLERİ VE ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Söz konusu durum, para politikası tarafında ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırıyor. Halihazırda piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğini büyük ölçüde fiyatlamaya devam ederken, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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