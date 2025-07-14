Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş: Gözler ABD'den Gelecek O Verilerde

Altın fiyatları 14 Temmuz Pazartesi günü yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Gram altın 4.338 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 3.374 doları test ederek son 3 haftanın zirvesine ulaştı.

Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş: Gözler ABD'den Gelecek O Verilerde
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Altın fiyatları 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü, haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcılar altın piyasasına yöneldi. Gram altın güne 4.338 TL, ons altın ise 3.357 dolar seviyesinden başladı.

Hafta başında 3.374 doları test ederek son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkan ons altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok ülkeye yönelik yeni gümrük tarifeleri açıklamasıyla destek buldu. ABD’nin Filipinler, Kanada, AB ve diğer bazı ülkelere uygulayacağı ek vergiler, güvenli liman talebini artırdı.

Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş: Gözler ABD'den Gelecek O Verilerde - Resim : 1

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

İç piyasada çeyrek altın sabah saatlerinde 7.094 TL'den işlem görürken, Kapalıçarşı'da gram altının alım-satım aralığı 4.307-4.347 TL arasında seyrediyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da yükseliş gözlemleniyor. Gremse altın ise 70.504 TL’ye ulaştı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.338,6380 TL

Çeyrek altın 7.094,3300TL

Yarım altın 14.185,28 TL

Tam altın 28.245,00 TL

Cumhuriyet altını 28.245,00 TL

Gremse altın 70.504,00 TL

Ons altın 3.357,63 dolar

Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş: Gözler ABD'den Gelecek O Verilerde - Resim : 2

GÖZLER FED'DE

Uzmanlar, piyasadaki hareketliliğin sınırlı kalmasının nedeninin ABD ile Çin arasında şimdilik anlaşma sağlanmış olması ve müzakere kanallarının açık kalmasına dair beklentiler olduğunu belirtiyor. Bu nedenle altın fiyatlarında daha ılımlı bir tepki görülüyor. Piyasaların gözü ise yarın açıklanacak ABD haziran ayı enflasyon verisinde. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi durumunda, FED’den yeni faiz indirimleri bekleniyor. Bu da altın fiyatlarında yeni bir destek unsuru olabilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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