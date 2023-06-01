Altın fiyatlarında dolar kuru fırtınası!

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.

Buna karşın, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

DOLAR KURU HIZ KAZANDI

BU gelişmelerin yanı sıra yurt içi piyasalarda ise, seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, baskılanan dolar kurunda yukarı yönlü seyir hızlandı. Dolar/TL kuru bu sabah 20,82'in üzerini gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yaşanan gelişmeler sonrası altının gram fiyatı bin 310 liradan işlem görmeye başladı.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla bin 309 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 140 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 670 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Öte yandan bu ayki toplantıda faiz artırımına gidileceğine yönelik fiyatlamaların gerilemesiyle altının ons fiyatı destek bularak yükseliş eğilimini üçüncü güne taşıdı.

Şu sıralarda altının ons fiyatı bin 957 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem