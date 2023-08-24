Altın fiyatları yükselişe geçti: Gram altın ne kadar?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Bu gelişmelerle altın fiyatları, ABD'de bir dizi ekonomik verinin parasal sıkılaştırmada sona yaklaşıldığı yönündeki iyimserliği güçlendirmesiyle beş hafta içindeki en büyük günlük yükselişini yaşadı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yeni güne yükselişle başlarken bin 683 TL civarında işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise, bin 920 dolar seviyesine çıktı.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan Fed'in "şahin" politikalarına ne zaman son vereceğine yönelik soru işaretleri yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması öncesi varlığını korusa da dün açıklanan veriler piyasalarda risk iştahını destekledi.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı bugün saat 14.00'da açıklanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem