Altın Fiyatları için Yepyeni Dönem! Sarı Metale Güçlü Rakip: 'Hatrı Sayılır Şekilde Arttı, Birinci Olacak'

Altın fiyatları ticaret savaşı gölgesinde bugün açıklanacak ABD istihdam raporu öncesinde yükselişini sürdürdü. Rekor seviyelere yakın seyreden altın üst üste 6. haftalık kazanıma doğru ilerliyor. Ons altın bugün 2.867 doların üzerine yükselirken, haftalık kazancını yüzde 2’nin üzerine çıkardı.

Altın Çarşamba günü 2.882,16 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şimdi piyasalar ABD faiz oranı döngüsüne dair ipuçlarının aranacağı istihdam raporuna odaklandı.

İKİ DEV KURUMDAN ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs, ABD'deki artan politika belirsizliğinin merkez bankası ve yatırımcı koruma talebine potansiyel olarak kalıcı bir destek sağlaması nedeniyle 3.000 dolarlık hedeflerine yönelik yukarı yönlü risk gördüklerini söyledi.

Citi Research ise, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin yanı sıra güçlü merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek yakın vadeli ve 2025 ortalama altın fiyatı tahminlerini yükseltti. Banka, üç aylık fiyat hedefini ons başına 2.800 dolardan 3.000 dolara yükseltirken, 2025 ortalama tahminini de ons başına 2.800 dolardan 2.900 dolara çıkardı.

GRAM ALTIN ÇEYREK ALTIN NE KADAR KAÇ TL?

Haftanın son gününde gram altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrediyor. Hafta içinde 3.327 liranın üzerini gören altın gram fiyatı şu sıralar yüzde 1’e yakın değer kazancı ile 3.318 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5.727 liradan, Cumhuriyet altını 23.145 liradan değerleniyor.

‘ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ’ YARIŞI BAŞLIYOR

Ancak uzmanlar altın fiyatlarındaki bu yükselişe rağmen daha fazla kazandıracak olanın gümüş olacağını dile getiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılının altın-gümüş yarışına sahne olacağını vurgularken, “Gümüşün birinci olma olasılığı güçlü. Çünkü rasyo önemli. Altın-gümüş rasyosunda 2,72 beklentimiz gerçekleşirse gümüşün ons fiyatında 40 dolar üzeri ataklar görmemiz sürpriz olmayacak” dedi.

Bir başka uzman isim Nasri Amcalar ise, “Altın daha ağırlıklı ama eskiye göre gümüş soranların da sayısı hatırı sayılır derecede arttı. Gümüşte daha az rakama daha fazla birim alabiliyorsunuz. Bu da yatırımı cazip kılıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi