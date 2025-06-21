Almanya'da Popüler Türk Markalı Ürün Toplatılıyor: İçinden Bakın Ne Çıktı...

Almanya'da satışı yapılan Türk markalı “Yörükoğlu Narlı Cevizli Sucuk”, içeriğinde hayvansal kökenli renklendirici bulunması nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Ürün, yedi eyalette satıştaydı. Firma, tüketicilerden ürünleri iade etmelerini istedi.

Almanya'da Popüler Türk Markalı Ürün Toplatılıyor: İçinden Bakın Ne Çıktı...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'da satışa sunulan Türk üretimi “Yörükoğlu Narlı Cevizli Sucuk” adlı geleneksel şekerleme, içeriğinde tespit edilen renklendirici madde nedeniyle piyasadan geri çağrıldı. Almanya Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL) tarafından yapılan açıklamada, üründe Cochenillenrot A (E 120) adlı katkı maddesinin bulunduğu belirtildi.

Almanya'da Popüler Türk Markalı Ürün Toplatılıyor: İçinden Bakın Ne Çıktı... - Resim : 1

Bahse konu madde, hayvansal kökenli bir renklendirici olarak biliniyor. Geri çağrılan ürün, Natur Food GmbH adlı Almanya merkezli şirket tarafından üretiliyor ve dağıtımı yapılıyor.

Firma tarafından yapılan açıklamada, ürünün Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde piyasaya sürüldüğü ifade edildi.

Almanya'da Popüler Türk Markalı Ürün Toplatılıyor: İçinden Bakın Ne Çıktı... - Resim : 2

İADE EDENLERE ÜCRETLERİ GERİ ÖDENECEK

Natur Food GmbH, yaşanan durumdan dolayı üzüntü duyduklarını ve bu önlemi tüketicilerin sağlığı için aldıklarını vurguladı. Tüketiciler, alışveriş fişi göstermeden, ürünü aldıkları mağazalara iade edebilecekler. Ürünü iade eden tüketicilere, ürün bedeli eksiksiz şekilde geri ödenecek.

Ünlü Markanın Temizlik Ürününde Skandal! Acilen ToplatılıyorÜnlü Markanın Temizlik Ürününde Skandal! Acilen ToplatılıyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Almanya Türkiye
2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ: Ehliyet Nasıl Yenilenir? İşte Yol Haritası 2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ: Ehliyet Nasıl Yenilenir? İşte Yol Haritası
Kullandığı Termos Ölüm Getirdi Kullandığı Termos Ölüm Getirdi
Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir
Yargıtay'ın Bu Kararı Kiracıları İlgilendiriyor... Ödemesine 'Kira Bedeli' Yazmayanlar Dikkat! Ödemesine 'Kira Bedeli' Yazmayanlar Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor