Almanya'da Popüler Türk Markalı Ürün Toplatılıyor: İçinden Bakın Ne Çıktı...

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Almanya'da satışa sunulan Türk üretimi “Yörükoğlu Narlı Cevizli Sucuk” adlı geleneksel şekerleme, içeriğinde tespit edilen renklendirici madde nedeniyle piyasadan geri çağrıldı. Almanya Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL) tarafından yapılan açıklamada, üründe Cochenillenrot A (E 120) adlı katkı maddesinin bulunduğu belirtildi.

Bahse konu madde, hayvansal kökenli bir renklendirici olarak biliniyor. Geri çağrılan ürün, Natur Food GmbH adlı Almanya merkezli şirket tarafından üretiliyor ve dağıtımı yapılıyor.

Firma tarafından yapılan açıklamada, ürünün Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde piyasaya sürüldüğü ifade edildi.

İADE EDENLERE ÜCRETLERİ GERİ ÖDENECEK

Natur Food GmbH, yaşanan durumdan dolayı üzüntü duyduklarını ve bu önlemi tüketicilerin sağlığı için aldıklarını vurguladı. Tüketiciler, alışveriş fişi göstermeden, ürünü aldıkları mağazalara iade edebilecekler. Ürünü iade eden tüketicilere, ürün bedeli eksiksiz şekilde geri ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi