Alışverişte İki Ayrı Fiyat Tarifesi! POS Komisyonu Çıkmaza Döndü! Nakit–Kart Farkı İçin Meclis Alarmda

Alışveriş sırasında nakit ve kredi kartı ödemelerinde farklı fiyat uygulanması tartışması yeniden gündeme taşındı. Son dönemde artan vatandaş şikâyetleri üzerine konu Meclis’e kadar geldi. Küçük esnafın kredi kartı komisyonları nedeniyle zorlandığını belirten milletvekilleri, satış tutarının yaklaşık yüzde 4’ünün bankalara komisyon olarak ödendiğine dikkat çekerek hem komisyonlara üst sınır getirilmesini hem de tahsilat sürelerinin kısaltılmasını istedi.

NAKİT VE KARTTA FARKLI FİYAT UYGULAMASI YAYILIYOR

Birçok işletmede kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon maliyetleri nedeniyle fiyatın yükseltilmesi, nakitte ise daha düşük tutar uygulanması vatandaşın tepkisine yol açıyor. Örneğin bir ürün nakitte 1000 TL iken, kredi kartında komisyon eklenerek daha yüksek bir fiyattan satılabiliyor. Bu durum, birçok sektörde yaygınlaşarak tartışma konusu haline geldi.

Ekonomi yönetimi kayıt dışı işlemleri azaltmak için geçtiğimiz ay yeni bir düzenleme devreye almıştı. Merkez Bankası'nın 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren kararıyla POS komisyon oranları banka kartı ve kredi kartı işlemlerinde farklılaştırıldı.

Banka kartı işlemlerinde azami komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürülürken, kredi kartlarında yüzde 3,56 olan oran aynı şekilde bırakıldı. Ancak bu düzenlemeye rağmen işletmelerin büyük kısmında nakit–kart fiyat farkı devam ediyor.

KREDİ KARTI KOMİSYONU MECLİS GÜNDEMİNDE

Bütçe görüşmelerinde söz alan milletvekilleri küçük esnafın kredi kartı komisyonlarından ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.

Komisyon maliyetlerinin satış bedelinin yaklaşık yüzde 4’üne denk geldiğini belirten milletvekilleri, esnafın kartla yapılan satışın parasını ortalama 45 gün sonra alabildiğine dikkat çekti.

Bu durumun özellikle küçük işletmeleri finansal açıdan zorladığını ifade eden milletvekilleri, ekonomi yönetiminden komisyon oranlarında iyileştirme yapılması ve tahsilat sürelerinin kısaltılması yönünde adım atılmasını talep etti.

POS KOMİSYONLARI İÇİN ÜST SINIR İSTENDİ

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, komisyon yükünün hem esnafı zorladığını hem de vatandaşı iki farklı fiyatla karşı karşıya bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kayıt dışılığı azaltmak için kredi kartı kullanımının desteklenmesi gerekiyor. Ancak komisyonlar yüksek olunca esnaf şöyle bir uygulamaya gidiyor: Kredi kartıyla ödersen 100 lira, nakit ödersen 90 lira… Bu durum giderek yaygınlaşıyor.”

Muhalefet milletvekilleri ise, esnafın sattığı ürünün karşılığını çoğu zaman bir buçuk ay sonra alabildiğini vurgulayarak POS komisyonlarına üst sınır getirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi