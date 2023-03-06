Alaattin Aktaş'tan 'ek zam' yazısı: Deprem tüm hesapları altüst etti

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, ocak ayında yapılan maaş artışlarının enflasyon karşısında neredeyse tamamen eridiğini yazdı.

Alaattin Aktaş'tan 'ek zam' yazısı: Deprem tüm hesapları altüst etti

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, "Türkiye eğer bu deprem felaketini yaşamamış olsaydı seçimden önce ek bir zam olasılığı hiç de zayıf değildi. Ama kabul etmek gerekir ki deprem tüm hesapların altüst olmasına yol açtı ve ek zam olasılığını iyice azalttı" ifadelerini kullandı.

Aktaş, geçen yılın ikinci yarısında TÜFE'nin yüzde 15,40 olduğunu hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılbaşında verilmesi gereken enflasyon farkıyla örneğin 115.40 lira olacak maaş, daha yüksek bir artış yapılarak 130 liraya çıkarılmıştı. 115.40 düzeyindeki maaş, yüzde 10 enflasyonla şubat sonunda 126.93'e ulaşmalıydı. Yani açıklanan enflasyona göre memur ve emekli hala biraz olsun artıda ama marttaki artışla birlikte o yüzde 30’luk artış tümüyle erimiş olacak."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Etiketler
zam
Menemen maliyeti bir yılda yüzde 88 arttı Dar gelirlinin yemeği menemenin maliyeti bir yılda yüzde 88 arttı
Deprem yönünden 'risksiz' deniliyor: Fiyatlar fırladı, kiralık ev kalmadı Deprem yönünden 'risksiz' deniliyor: Kiralık ev kalmadı
Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor
Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'almayan dizini dövecek' diyerek altın almak için en iyi tarihi açıkladı İslam Memiş altın almak için en iyi tarihi açıkladı
Turuncu ve sarı kod verildi: 29 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 29 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti
Sedat Peker'in avukatından 'Ersan Şen' açıklaması Sedat Peker'in avukatından 'Ersan Şen' açıklaması
İYİ Parti'den yeni açıklama: Aday çıkarma konusunda netiz, 3. yol açacağız İYİ Parti'den yeni açıklama: Aday çıkarma konusunda netiz, 3. yol açacağız