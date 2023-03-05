Deprem yönünden 'risksiz' deniliyor: Fiyatlar fırladı, kiralık ev kalmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'risksiz' olarak gösterilen Kırklareli'ye özellikle İstanbul'da göç başladı. Hal böyle olunca kentte kiralık daire bulmak güçleşti.

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Deprem yönünden 'risksiz' deniliyor: Fiyatlar fırladı, kiralık ev kalmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli, 'deprem riski' bulunmayan iller arasında gösterildi. Bu durum, kentteki ev ve arsa fiyatlarını etkiledi. Büyük talep oluştu.

Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde ev ile arsa fiyatları 3'e katlanırken, kentte kiralık daire sıkıntısı başladı.

KONUT FAZLASI ARTIK YOK

Kısa Dalga'da yer alan habere göre Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 1 - 2 yıl önce kentte 7 - 8 bin konut fazlası bulunduğunu, bunların tümünün satıldığını, kiraların tümünün de yükseldiğini ifade etti.

Kesimoğlu, 83 bin nüfuslu küçük bir şehir olduğunu belirterek "Birdenbire hormonlu bir büyümeyle karşı karşıya kalırsak mevcut sorunlarımız içinden çıkılmaz hal alan bir yumağa dönüşür. Devletin bu konuda bir politika üretmesi lazım" dedi.

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Deprem kiralık Konut
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