Kayıp sürüyor: Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı geçtiğimiz hafta da azaldı

Borsa İstanbul'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yatırımcı kaybı aralıksız sürüyor.

Kayıp sürüyor: Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı geçtiğimiz hafta da azaldı

Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 3 Mart haftasında 25 bin 49 kişi azaldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre bir önceki hafta 3 milyon 870 bin 740 bin kişi olan yatırımcı sayısı, geçen hafta 3 milyon 845 bin 691'e geriledi.

Borsadaki yatırımcı sayısı, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 haftada 128 binden fazla azalmıştı. Deprem öncesi dönem olan 3 Şubat haftasında borsadaki yatırımcı sayısı, 3 milyon 999 bin 226 seviyesindeydi. Borsadaki kayıplar depremlerin birinci ayına girilirken de sürüyor.

 
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