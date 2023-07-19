AKP'ye yakın gazeteci: Artık şapkayı önümüze koyup konuşmalıyız

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Mehmet Altınok, uzunca bir süredir ekonomik krizle boğuşan Türkiye'deki vergi sistemiyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Herkesin gündemi ekonomi, zamlar. Kısa vadede çözüm kolay görünmüyor. Ekranları, köşeleri ağlama duvarına çevirmenin de hiçbirimize faydası yok. O işin kolayı. Artık şapkayı önümüze koyup vergi sistemimizi konuşmalıyız" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"TBMM'den, vergi affı diye bir uygulamanın üzeri açılmamak üzere toprağa gömülmesi kararı çıkması imkansız mıdır mesela? ABD'deki gibi vergi kaçıranın emdiği sütü burnundan getirmek Türkiye için hayal mi? Ya da hepsini geçelim, beyan edilen kurumlar vergisinin ne kadarı tahsil edilebiliyor?"

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AKP'YE YAKIN ŞİRKETLER VERGİ KIYAKLARIYLA GÜNDEMDE

Bu noktada AKP döneminde devlet imkanlarıyla zenginleştirilen ve haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle kamuoyunda 'beşli çete' olarak adlandırılan şirketlere sağlanan 'vergi silme' ya da '20-30 yıl erteleme' imkanlarının sık sık gündeme geldiğini hatırlatmakta fayda var.

Bu şirketler genel olarak Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu olarak sıralanıyor. Ancak 'çetenin beşten büyük olduğu' ifade ediliyor.

2022'DE VERGİ KAÇIRANLARI İHBAR EDEN 251 KİŞİYE 12.4 MİLYON ÖDENDİ

Öte yandan kayıt dışı ekonominin azaltılması, ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsur için büyük önem taşıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Nisan 2023'te yaptığı bilgilendirmede geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısının 251 olduğu belirtilmişti.

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 390 bin 551 lira olmuştu.

Son 5 yılda yapılan ihbar ikramiyesi tutarları ise şöyle: