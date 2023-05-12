AKP'nin 'üstü kapalı faiz planı'na Merkez Bankası da katıldı: Artırıma gitti!

GERÇEK GÜNDEM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak geçtiğimiz ay "Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecektir" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası art arda faiz indirimi yaparak politika faizini indirdi. Faiz indirimiyle birlikte enflasyon ve kur krizi patlak verirken, kur korumalı mevduat sistemiyle döviz kuru dizginlenmek istendi.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Erdoğan hükümeti, 'faiz' artırımını üstü kapalı olarak yapmaya devam ederken son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kendi nezdinde tutulan yabancı para karşılıklara ödenen faizi yükseltti.

25 BAZ PUAN ARTIRDI

Merkez Bankası, Fed'in mayıs ayının başındaki toplantısında politika faizini 25 baz artırması sonrası kendi nezdinde tutulan yabancı para serbest karşılıklara ödenen faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,50’den yüzde 4,75’e çıkarttı.

DAHA ÖNCE DE HAZİNE ELİYLE YAPMIŞLARDI

Öte yandan AKP hükümeti, 'örtülü bir faiz artırımı'nı daha önce Hazine eliyle yapmaya başlarken ekonomistler, yeni planının orta ve uzun vadede risk yaratabileceğine dikkat çekmişlerdi.

Kaynak: Gerçek Gündem