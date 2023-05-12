AKP'nin 'üstü kapalı faiz planı'na Merkez Bankası da katıldı: Artırıma gitti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kendi nezdinde tutulan yabancı para karşılıklara ödenen faizde artışa gitti. Banka, faizi 25 baz puan artırdı.

Son Güncelleme:
AKP'nin 'üstü kapalı faiz planı'na Merkez Bankası da katıldı: Artırıma gitti!

GERÇEK GÜNDEM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak geçtiğimiz ay "Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecektir" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası art arda faiz indirimi yaparak politika faizini indirdi. Faiz indirimiyle birlikte enflasyon ve kur krizi patlak verirken, kur korumalı mevduat sistemiyle döviz kuru dizginlenmek istendi.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Erdoğan hükümeti, 'faiz' artırımını üstü kapalı olarak yapmaya devam ederken son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kendi nezdinde tutulan yabancı para karşılıklara ödenen faizi yükseltti.

25 BAZ PUAN ARTIRDI

Merkez Bankası, Fed'in mayıs ayının başındaki toplantısında politika faizini 25 baz artırması sonrası kendi nezdinde tutulan yabancı para serbest karşılıklara ödenen faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,50’den yüzde 4,75’e çıkarttı.

DAHA ÖNCE DE HAZİNE ELİYLE YAPMIŞLARDI

Öte yandan AKP hükümeti, 'örtülü bir faiz artırımı'nı daha önce Hazine eliyle yapmaya başlarken ekonomistler, yeni planının orta ve uzun vadede risk yaratabileceğine dikkat çekmişlerdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan Faiz Merkez Bankası FED
Son Güncelleme:
Arçelik, istihdam için Hatay'da çağrı merkezi kurdu Arçelik, istihdam için Hatay'da çağrı merkezi kurdu
Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor
Piyasalar yangın yeri: Dolar/TL'de keskin makas! Piyasalar yangın yeri: Dolar/TL'de keskin makas!
Kabuklarını çöpe atmayın! Balla karıştırıp içilirse o derdi önlüyor Kabuklarını çöpe atmayın! Balla karıştırıp içilirse o derdi önlüyor
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı: 'Yeşil şapkalı genç' her şeyi anlattı
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
İYİ Parti, kadrolarını tanıttı: İşte Akşener'in A Takımı İYİ Parti, kadrolarını tanıttı: İşte Akşener'in A Takımı
Sibel Kekilli'nin son hali görenleri şaşırttı Sibel Kekilli'nin son hali görenleri şaşırttı
Gazeteler Muharrem İnce'nin çekilme kararını nasıl gördü? Gazeteler Muharrem İnce'nin çekilme kararını nasıl gördü?