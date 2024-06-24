AKP reform çalışmaları için kolları sıvadı: Öncelik emekli, işçi ve öğrencilerde olacak

AKP, 31 Mart seçim yenilgisinin ardından başlattığı reform çalışmalarını hayata geçirmek için kolları sıvadı. Çalışmalarda önceliğin emekli, işçi ve öğrencilerde olacağı aktarıldı.

AKP reform çalışmaları için kolları sıvadı: Öncelik emekli, işçi ve öğrencilerde olacak

Meclis’in temmuz sonunda tatile girmesi beklenirken, AKP teşkilatının vatandaşın canını yakan sorunların çözümü için; akademik düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri ve vatandaş ile istişareli çalışacağı ifade edildi. Bakanlar, milletvekilleri, parti il teşkilatları, genel merkez yönetimi, MKYK üyeleri ve partide daha önce aktif görev almış kişilerin de saha raporları analiz edilecek. Vatandaşın her talebi listeye konulacak. Ekonomik anlamda vatandaşın elini rahatlatacak reformlar öncelikli olacak.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Türkiye’yi bir üst gelir grubuna sıçratacak adımlar atılacak. 7’den 70’e herkesin sıkıntıları tespit edilecek. Emekli, işçi, memur, öğrenci, ev hanımı ve dezavantajlı gruplara yönelik reform çalışmalarına ağırlık verilecek. Hukuka güveni ve adaleti artıracak reformlar ile Türkiye’nin önünü açacak reformlar da öncelikler arasında yer alacak.

Ticaret, sağlık, eğitim, aile, kültür-sanat, tarım ve hayvancılık, çalışma hayatı, spor, sanayi ve teknoloji, ulaştırma ve enerji gibi birçok ana alanda; malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, mülkiyetler hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler, tüketicinin ve sağlığın korunması, rekabetçilik ve kapsayıcılık, dijital dönüşüm ve medya, ekonomik ve parasal politika, sosyal politika ve istihdam, işletme ve sermaye politikası, bilim ve araştırma, gümrük birliği, tarımda uyum, tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağlığı, balıkçılık gibi alt başlıklarla reformlar yapılacak.

Reformların kalıcılığı için yeni sivil bir anayasa çalışmaları da tüm hızıyla sürecek. Toplumun tüm kesimlerinden görüş alınmaya ve muhalefet partilerinin desteği için istişare süreci devam edecek. Yapısal reformlar bu sayede oluşturulacak.

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AKP reform çalışmaları için kolları sıvadı: Öncelik emekli, işçi ve öğrencilerde olacak AKP reform çalışmaları için kolları sıvadı