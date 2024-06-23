Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kritik toplantı için Singapur'a gidiyor: Türkiye 'gri listeden' çıkabilecek mi?

Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kaldığı için 2021 yılında FATF gri listesine alınmıştı.

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Bakan Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkış sürecinin son aşamasına geldiğini belirtmişti. Ekonomi yönetimi ise Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın siyasi olacağını ifade etti.

FATF heyeti geçen ay Türkiye'yi ziyaret ederek kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine yönelik uygulamaları yerinde değerlendirmişti.

Kritik Singapur toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.