Akıllı Telefonlara Dev Zam Yolda: Küresel Tedarik Krizi Maliyetleri Arttırdı

Teknoloji sektöründe çip krizi, tedarik zinciri sorunları ve akıllı telefon fiyatlarındaki artış yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların üretim maliyetlerini artırdığını belirten General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, özellikle bellek ve yarı iletken üretiminde kullanılan helyum gazına yönelik arz sorunlarının fiyatlara yıl sonuna doğru yansıyabileceğini açıkladı.

TEDARİK KRİZİ ZAM OLARAK YANSIYACAK

Sektörde öne çıkan başlıklardan biri de çip üretiminde kullanılan helyum gazındaki arz sıkıntısı oldu. Üretim süreçlerinde kritik rol oynayan helyum tedarikinde yaşanan sorunların, yarı iletken maliyetlerini yukarı çektiği belirtiliyor. Bu durumun, akıllı telefon fiyatlarına zam baskısı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

FİYATLAR YÜZDE 40 ORANINDA ARTABİLİR

Şirket yöneticisinin değerlendirmesine göre mevcut stoklar kısa vadede maliyet artışını sınırlasa da, yeni parçaların daha yüksek fiyatlarla temin edilmesi durumunda fiyat dengesi değişebilir. Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının 2026 yılı sonunda, 2025 seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 40 oranında zamlanabileceği öngörülüyor. Özellikle bellek maliyetlerindeki yükselişin yeni nesil cihaz fiyatlarını yukarı çekmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi