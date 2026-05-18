Türkiye Karta Çalıştı: Nisan Ayında 2,6 Trilyon Liralık Rekor Harcama!

Bankalararası Kart Merkezi nisan ayı verilerine göre, kredi kartı harcamaları uçuşa geçti, toplam ödemeler 2,6 trilyon liraya dayandı. İnternet alışverişleri ve temassız ödemeler tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'nin nisan ayına ait kartlı ödeme haritasını çıkardı. Toplam kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 44 artışla dudak uçuklatan bir seviyeye geldi.

Nisan ayında yapılan devasa harcamanın neredeyse tamamı kredi kartları üzerinden döndü. Toplam 2 trilyon 559,6 milyar liralık harcamanın; 2 trilyon 185,2 milyar lirası kredi kartlarıyla, 366,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 7,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Kredi kartı ödemeleri geçen yıla göre yüzde 44 artarken, ön ödemeli kartlardaki harcamalar ise yüzde 60 oranında çakıldı.

CÜZDANLAR KART DOLDU

Türkiye'deki toplam kart sayısı, nüfusun neredeyse 5 katına çıkarak 462 milyon oldu. Ülke genelinde kredi kartı sayısı 147,6 milyona, banka kartı sayısı 216 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise 98,4 milyona yükseldi.

Vatandaşların nisan ayı boyunca kartlarını post cihazlarından geçirme sayısı ise yüzde 14 artarak 1,8 milyar adede ulaştı.

İNTERNET VE TEMASSIZ ALIŞVERİŞTE YÜKSELİŞ

İnternetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 39 artışla 756,9 milyar liraya ulaştı. Böylece internetten yapılan harcamalar, tüm kartlı ödemelerin yüzde 30'unu oluşturdu.

Temassız ödeme sayısı yüzde 16 artarak 1 milyar 233,7 milyona ulaştı. Temassız ödemelerin tutarı ise yüzde 51 fırlayarak 855 milyar lira oldu. Veriler, mağazalarda yapılan her 5 ödemeden 4'ünün temassız olarak tamamlandığını gösterdi.

Kaynak: AA

