AJet'ten Gençlere İndirimli Uçak Bileti Kampanyası

AJet, gençlere yurt içi hatlarda indirimli bilet kampanyası başlattı.

AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt içi hatlarda 12-27 yaş arası yolculara yönelik yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamındaki indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Yüzde 30 indirimli biletler, 1 Eylül-10 Kasım'daki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya kapsamında koltuk seçimi de yüzde 30 indirimli olacak. Biletler yalnızca AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.

