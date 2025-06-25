Pompa Fiyatlarında Geri Sayım: Motorine ve Benzine Dev İndirim Yolda

İsrail-İran savaşı başlamadan önce motorin litre fiyatı 46 TL, benzin litre fiyatı ise 48 TL civarındaydı. Krizin etkisiyle birlikte fiyatlar art arda gelen zamlarla uçtu. Ateşkesin etkisiyle petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. Motorine 4,04 TL, benzine ise 2,67 TL indirim geliyor.

Son Güncelleme:
Pompa Fiyatlarında Geri Sayım: Motorine ve Benzine Dev İndirim Yolda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da 12 gündür devam eden İsrail-İran savaşının ardından gelen ateşkes haberi, uluslararası petrol piyasalarını da doğrudan etkiledi. Gerilimin tırmandığı dönemde 80 dolara yaklaşan Brent petrol fiyatı, ateşkesin sağlanmasıyla birlikte 67 dolara kadar geriledi. Bu gelişme, uzun süredir zamlarla karşı karşıya kalan milyonlarca araç sahibi için sevindirici bir gelişmenin de habercisi oldu.

Pompa Fiyatlarında Geri Sayım: Motorine ve Benzine Dev İndirim Yolda - Resim : 1

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarında litre başına 4,04 TL, benzin fiyatlarında ise Cuma günü itibarıyla 2,67 TL indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimlerle birlikte pompa fiyatlarında ciddi bir rahatlama yaşanması öngörülüyor.

Pompa Fiyatlarında Geri Sayım: Motorine ve Benzine Dev İndirim Yolda - Resim : 2

25 Haziran Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları şöyle...

İSTANBUL

  • Benzin 51.49 TL
  • Motorin 53.05 TL

ANKARA

  • Benzin 52.15 TL
  • Motorin 53.90 TL

İZMİR

  • Benzin 52.48 TL
  • Motorin 54.24 TL
Ozan Bingöl Akaryakıtta Cep Yakan Acı Gerçeği AçıkladıOzan Bingöl Akaryakıtta Cep Yakan Acı Gerçeği AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Benzin Motorin
Son Güncelleme:
Harvard'lı Hoca Tek Tek Puanladı: Bu 10 Yiyecek Bağırsakları Zırh Gibi Koruyor! Vücuda Reset Atıyor Harvard'lı Hoca Tek Tek Puanladı: Bu 10 Yiyecek Bağırsakları Zırh Gibi Koruyor! Vücuda Reset Atıyor
Altın Piyasasında Ateşkes Etkisi: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? Altın Piyasasında Ateşkes Etkisi
Katılım Emeklilik'e Uluslararası Finans Dünyasından Çifte Ödül Katılım Emeklilik'e Uluslararası Finans Dünyasından Çifte Ödül
Alarmı Ertelemek Sağlık Açısından Büyük Risk Taşıyor! İşte Çakı Gibi Uyanmanın Sırrı Alarmı Ertelemek Sağlık Açısından Büyük Risk Taşıyor! İşte Çakı Gibi Uyanmanın Sırrı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı
Ters Yön Faciası! Ölü ve Yaralılar Var Ters Yön Faciası! Ölü ve Yaralılar Var
İsrail Basınından Çarpıcı İddia! Trump Netanyahu'yu Azarladı: 'Saldırıyı Durdur' İsrail Basınından Çarpıcı İddia! Trump Netanyahu'yu Azarladı: 'Saldırıyı Durdur'
Dışarı Çıkarken Bir Daha Düşünün! Termometreler Zirveyi Görecek Dışarı Çıkarken Bir Daha Düşünün! Termometreler Zirveyi Görecek
Sakarya'da Film Gibi Olay! Polise Ateş Açtı, 6 Saat Teslim Olmadı Sakarya'da Film Gibi Olay! Polise Ateş Açtı