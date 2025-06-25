Pompa Fiyatlarında Geri Sayım: Motorine ve Benzine Dev İndirim Yolda

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Orta Doğu'da 12 gündür devam eden İsrail-İran savaşının ardından gelen ateşkes haberi, uluslararası petrol piyasalarını da doğrudan etkiledi. Gerilimin tırmandığı dönemde 80 dolara yaklaşan Brent petrol fiyatı, ateşkesin sağlanmasıyla birlikte 67 dolara kadar geriledi. Bu gelişme, uzun süredir zamlarla karşı karşıya kalan milyonlarca araç sahibi için sevindirici bir gelişmenin de habercisi oldu.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarında litre başına 4,04 TL, benzin fiyatlarında ise Cuma günü itibarıyla 2,67 TL indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimlerle birlikte pompa fiyatlarında ciddi bir rahatlama yaşanması öngörülüyor.

25 Haziran Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları şöyle...

İSTANBUL

Benzin 51.49 TL

Motorin 53.05 TL

ANKARA

Benzin 52.15 TL

Motorin 53.90 TL

İZMİR

Benzin 52.48 TL

Motorin 54.24 TL

Kaynak: Haber Merkezi