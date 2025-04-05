Akaryakıtta Son Durum: Benzin, Motorin, LPG Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Zam ve indirim haberleri peş peşe geliyor. İşte, 5 Nisan 2025 güncel benzin, motorin fiyatları...

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Akaryakıtta Son Durum: Benzin, Motorin, LPG Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. 4 Nisan’dan itibaren benzine 1 lira 8 kuruş zam, 5 Nisan itibarıyla ise LPG’ye 81 kuruşluk indirim bekleniyordu. Ancak her iki kalemde de herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

5 Nisan 2025 itibarıyla üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

Avrupa Yakası

Benzin: 46,72 TL
Motorin: 46,83 TL
LPG: 28,19 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 46,57 TL
Motorin: 46.71 TL
LPG: 27,59 TL

Ankara

Benzin: 47,29 TL
Motorin: 47,57 TL
LPG: 28,09 TL

İzmir

Benzin: 47,65 TL
Motorin: 47,93 TL
LPG: 28,04 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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