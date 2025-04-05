Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Altın, Dolar, Borsa...

Bu hafta finans piyasaları için oldukça hareketli geçti. En çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları da belli oldu.

Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Altın, Dolar, Borsa...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,90'lık kayıpla kapattı. BIST 100 endeksi, hafta içinde 9.339,67 ile 9.643,17 puan aralığında dalgalandıktan sonra, önceki haftaya göre yüzde 2,90 düşüşle 9.379,83 puandan kapanış yaptı.

Döviz ve değerli metallerde ise karışık bir seyir izlendi. Dolar/TL yüzde 0,01 artışla 38,0140 TL’ye, euro/TL ise yüzde 1,81 yükselişle 41,8720 TL’ye çıktı. Altının gram fiyatı yüzde 0,80 düşüşle 3.720 TL’ye, cumhuriyet altını yüzde 0,77 düşüşle 25.180 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 0,73 gerileyerek 6.235 TL’ye indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları ise yüzde 0,28 oranında değer kazandı. En fazla getiriyi sağlayan fon türü ise yüzde 2,91 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Kaynak: AA

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