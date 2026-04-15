Akaryakıtta Sıra Bu Kez İndirime Geldi! Araç Sahipleri Dikkat, Tabela Bu Gece Yine Değişiyor

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL indirim gelmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise değişim beklenmiyor.

DÜN ZAM GELMİŞTİ

Motorine dün gece 3,33 TL zam gelmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarını sert şekilde artırırken, ateşkes ve sonrasında yaşanan gelişmelerle fiyatlarda sert dalgalanmalar yaşanıyor.

Bu gece yarısı gelecek indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 71,57 TL'ye inmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi