74 Bin Dolarlık Baraj Yıkıldı: Bitcoin'de Rekor Koşusu

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine dair sinyaller, kripto para dünyasında ivmeyi yukarı döndürdü. Küresel risk iştahının artmasıyla Bitcoin 74 bin 600 dolar sınırına dayanarak son bir ayın zirvesine çıkarken, Ethereum’da değer kazancı yüzde 9’u buldu.

Küresel piyasalar, Washington ve Tahran hattından gelen "müzakere" haberleriyle yönünü yukarı çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile durma noktasına gelen görüşmeleri yeniden başlatmaya sıcak baktığına dair iddialar talebi patlattı, en büyük payı ise kripto para piyasası aldı.

MARTTAN SONRA İLK KEZ BU SEVİYEDE

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin, son 24 saat içinde yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 74 bin 600 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Mart ortasından bu yana en yüksek değerine ulaşan lider kripto para birimi, haftalık bazda yatırımcısına yaklaşık yüzde 9 oranında kazanç sağladı. Kripto piyasasının toplam hacmi ise bir günde 2 trilyon 520 milyar dolara ulaştı.

ETHEREUM'DA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Piyasanın ikinci dev ismi Ethereum, günlük yüzde 9’luk performansıyla 3 bin 375 dolar seviyesine yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

Analistler, jeopolitik risklerin azalacağına dair beklentilerin kurumsal yatırımcıyı yeniden kripto varlıklara yönelttiğini belirtiyor.

Kaynak: AA

