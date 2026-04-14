IMF, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Revize Etti

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Bloomberg HT'nin haberine göre IMF, 2026 yılı için daha önce yüzde 3,7 olarak öngördüğü büyüme tahminini yüzde 3,4’e çekti.

ENERJİ MALİYETİ GERKÇESİ

Revizyonda, 2025 yılında beklenenin altında kalan ekonomik performans ile yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının oluşturduğu maliyet baskısı etkili oldu. IMF, Türkiye ekonomisinin 2027 yılında ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

Enflasyon görünümünde kademeli bir gerileme beklense de yüksek seviyeler korunuyor. Tüketici fiyatlarının 2025’te yüzde 34,9 olarak gerçekleşmesinin ardından, 2026’da yüzde 28,6’ya ve 2027’de yüzde 21,4’e düşmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ

İşgücü piyasasında ise sınırlı bir bozulma öngörülüyor. İşsizlik oranının 2025 ve 2026’da yüzde 8,3 seviyesinde kalacağı, 2027’de ise yüzde 8,7’ye yükseleceği tahmin ediliyor. Cari işlemler dengesinde de açık devam ediyor. IMF, açığın 2025’te GSYH’nin yüzde 1,9’u seviyesinde gerçekleşmesinin ardından 2026’da yüzde 2,8’e, 2027’de ise yüzde 2,5’e gerileyeceğini öngörüyor.

Raporda ayrıca, küresel ölçekte artan enerji fiyatlarının özellikle enerji ithalatçısı ülkeler üzerinde baskı yarattığı vurgulandı. Türkiye’nin de bu gelişmelerden olumsuz etkilenen ekonomiler arasında yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi