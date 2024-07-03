Akaryakıtta ÖTV Zammı Bugün Belli Olacak! Tabela Yine Değişiyor

TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerinin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarının üzerine bir de ÖTV zammı binecek. Yüzde 20'lik bir artış beklenirken, akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek.

Akaryakıtta ÖTV Zammı Bugün Belli Olacak! Tabela Yine Değişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından, akaryakıta gelecek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de belli olacak.

TÜİK bugün yapacağı açıklamayla, hem memur ve emekli zamlarının belli olacağı enflasyonu açıklayacak hem de Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni açıklayacak. Bu verilerin açıklanmasının arından akaryakıtı da etkileyecek olan ÖTV zammı da belli olacak.

ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde akaryakıtta tabelalar yine değişecek. Beklenen ÖTV artışıyla fiyatlar benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya ulaşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ÖTV zammının belli olmasından önce, 3 büyük kentte akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.52 TL
Motorin litre fiyatı: 42.59 TL
LPG litre fiyatı: 21.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.39 TL
Motorin litre fiyatı: 42.49 TL
LPG litre fiyatı: 21.44 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.49 TL
Motorin litre fiyatı: 43.56 TL
LPG litre fiyatı: 21.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.89 TL
Motorin litre fiyatı: 44.03 TL
LPG litre fiyatı: 21.69 TL

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