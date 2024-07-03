ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 4,27 arttı.

Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu.

ENAG mayıs ayı enflasyonu oranını ise yüzde 5,66 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre, mayıs ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşmişti.