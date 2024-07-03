ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Enflasyonda ilk veri ENAG'dan geldi; bağımsız araştırma kuruluşu haziran ayı enflasyonunu açıkladı.

Son Güncelleme:
ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 4,27 arttı.

Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu.

ENAG mayıs ayı enflasyonu oranını ise yüzde 5,66 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre, mayıs ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşmişti.

Son Güncelleme:
Enflasyon Öncesi Piyasalarda Son Durum Enflasyon Öncesi Piyasalarda Son Durum
Bankalar promosyonu güncellemeye başladı. İş Bankası'nın yeni ödemesi Bankalar promosyonu güncellemeye başladı. İş Bankası'nın yeni ödemesi
Memur Ve Emeklinin Gözü Saat 10.00'da Açıklanacak Enflasyon Verisinde Milyonlarca Memur Ve Emeklinin Gözü Enflasyonda
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu Memur ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu
ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Şimşek'ten AKP'li Başkanlara Uyarı: "Durumunuz Çok Kötü, İstihdam Bürosuna Dönüşmüşsünüz" Şimşek AKP'li Başkanları Yerin Dibine Soktu!
Makas Açılıyor: İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
TÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini açıkladı TÜİK Beklenen Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı