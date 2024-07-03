Enflasyon Öncesi Piyasalarda Son Durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen hafta açıklanan haziran ayı politika faizi kararının ardından piyasalar bugün de gözünü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevirdi.

TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu beklenirken, Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

DOLAR, EURO, STERLİN VE JAPON YENİ

Dolar 32,53 TL'den, Euro 34,94 TL'den, Sterlin 41,27 TL'den, Japon Yeni ise 20,09 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,60 TL'den, Euro 35,08 TL'den, Sterlin 41,41 TL'den, Japon Yeni ise 20,24 TL'den işlem işlem görmüştü.

ONS ALTIN, GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE GÜMÜŞ

Ons altın 2 bin 334 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 442 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 45 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 630 TL'den, Gümüş ise 31,09 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 323 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 439 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 45 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 630 TL'den, Gümüş ise 31,14 TL'den fiyatlanmıştı.

BİTCOİN VE ETHEREUM'DA SON DURUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 60 bin 968 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 360 Dolar'dan işlem görüyor.

BRENT PETROL FİYATLARI

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 86,48 Dolar'dan işlem görüyor